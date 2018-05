El emotivo y especial regalo de Andrés Iniesta a Sergio Ramos

El último domingo, el único protagonista del Derbi español entre el Barcelona y Real Madrid fue, sin lugar a duda, Andrés Iniesta. El '8' azulgrana disputaba su último clásico ya que a mitad de año dejará el club para jugar en la Liga China, por ello, uno de los líderes del cuadro blanco no quería perder esta oportunidad para pedirle su camiseta, y en ella, Iniesta le dedicó un emotivo mensaje.

Este fue el capitán madrileño, Sergio Ramos, quien al termino del compromiso pidió la camiseta de Iniesta, quien gustoso se la cedió con dedicatoria incluida. Tras ello, Ramos publicó en sus redes sociales este gesto del popular 'Cabezón', con un bonito mensaje.

"Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el Clásico de Andrés Iniesta, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo", sostuvo.

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh

