El emotivo adiós de Mesut Özil a hincha que falleció de cáncer

El volante del Arsenal, Mesut zil, no dudó en enviar un emotivo mensaje en sus redes sociales sobre el fallecimiento de Charlie, un niño de 12 años que falleció a causa del cáncer y al que zil había tenido la oportunidad de conocer hace unos años.

Charlie era un gran hincha del equipo inglés y pudo compartir con el jugador alemán distintos momentos a la salida del estadio, en firmas de autógrafos e incluso el mismo Mesut lo invitó en una ocasión a la cancha del Arsenal.

Es una noticia tan triste escuchar que mi amigo y gran seguidor del Arsenal, Charlie, falleció después de su larga batalla contra el cáncer. Descansa en Paz! Te vamos a extrañar mucho Charlie., fueron las palabras de despedida del futbolista.

Such sad news to hear that my friend and huge @Arsenal supporter Charlie has passed away after his long battle with cancer. Rest in peace! We will miss you so much, Charlie pic.twitter.com/oXlBGNRcfG

— Mesut zil (@MesutOzil1088) October 23, 2018