El día que Miguel Rebosio amenazó a Ronaldo con “romperle la pierna”

En diálogo con diario Trome, Miguel Rebosio recordó la vez que le tocó enfrentar al astro brasileño. “Fue en la Copa América de 1997, cuando perdimos 7-0. Ese día los brasileños nos iban ganando 3-0 en el primer tiempo y le fui con todo al ‘Fenómeno’”, expresó.

Asimismo, habló lo que ‘Ronnie’ le respondió: “Tranquilo”. Al instante el ‘conejo’ replicó: “Fuera de acá’”

El ‘gordo’ pegó primero y el zaguero cayó al gramo de juego quejándose. “Sí y me vino con fuerza. Pegué un grito y quería que lo expulsen, pero solo le sacaron amarilla".

Por tal razón, el defensor con la ‘cabeza caliente’ no dudó en amenazarlo. “Tú vales millones, yo nada, por eso te voy a romper la pierna”.

Ronaldo no lo tomó deportivamente y abandonó el campo de juego. “Se salió de la cancha. Me vio que estaba loco y seguro dijo: ‘¿Para qué voy a arriesgar? Este está loco, me quiere lesionar y ya estamos ganando tranquilos”, rememoró.

