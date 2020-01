El conflicto entre Estados Unidos e Irán nace en 1979, tras la ‘Crisis de los rehenes en Irán’ y tuvo otro momento fuerte con el asesinato del general iraní Qasem Soleimani a inicios del 2020. En el contexto de crisis entre ambos estados, en 1998 ambos equipos de fútbol se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial realizado en Francia.

La prensa mundial estaba al tanto del encuentro a realizarse, meses antes, desde que se sortearon los grupos del Mundial Francia 1998. A pocos días del partido, la revista inglesa Four Four Two denominó al partido como “el encuentro con más carga política de la historia del Mundial”.

Bill Clinton, por entonces presidente de Estados Unidos hizo una llamado a la fraternidad, mientras que uno de los integrantes del equipo estadounidense, Tabaré Ramos, mencionó que no iban a mezclar temas políticos con deportivos: “Es solo un partido de fútbol. No nos tiene que preocupar nada más”. Lo sorpresivo ocurrió en el día del partido.

El equipo iraní salió al campo con rosas blancas, que fueron ofrecidos a los jugadores de Estados Unidos, quienes las recibieron. Los dos equipos posaron para la foto grupal, dando un mensaje de paz al mundo. El ganador del partido fue Irán, que venció 2-1.