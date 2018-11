El día que Freddie Mercury se encontró con Diego Maradona

Cuenta la historia que Freddie Mercury, líder y vocalista de la legendaria banda de rock Queen, y Diego Maradona, uno de los más grandes jugadores de toda la historia del fútbol, se conocieron entre las tensiones de sus países por las islas Malvinas y para sellar ese encuentro ambos se tomaron una fotos que quedaron para la eternidad.

El 8 de marzo de 1981 aconteció la cita entre Freddie Mercury y los rockeros de Queen con Diego Maradona, poco antes de la guerra por las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, apenas el 2 de abril estallaría el doloroso conflicto bélico con grandes perdidas humanas.

El grupo Queen tenía tres conciertos en la ciudad de Vélez y fue entonces cuando se encontraron. Freddie Mercury posando con la camiseta de Argentina mientras que Diego Maradona con una de la bandera de Gran Bretaña. Mensaje de paz que se borró días después.

Esa noche Freddie Mercury invitó a Diego Maradona a subir al escenario para que presentara Another One Bites The Dust. “Le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora, otro muerde el polvo”, dijo Maradona emocionado.

Freddie Mercury dicen que era hincha del Manchester United y muchas de las canciones de Queen ligadas al deporte más popular del mundo. Temas como We will rock you y We are the champions, son himnos deportivos.