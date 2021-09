Confían en la calidad del jugador francés. Atlético de Madrid jugará un importante partido ante el Milan por la fase de grupo de Champions League y Koke Resurrección fue el jugador encargado de responder las dudas de los medios de comunicación en conferencia. El capitán rojiblanco se refirió a su estado físico y la calidad de Antoine Griezmann.

“No juega él solo, jugamos todos y tenemos que recuperar todos sensaciones de estar a un mayor nivel, concentrados y competir”, indicó Koke durante la rueda de prensa.

”No me preocupa que no chute o no haga goles. Eso va a llegar porque la calidad la tiene y la confianza la tiene de todos. Al final, jugamos todos. No es un tema sólo de que juega Antoine. Y él seguro que prefiere no hacer goles y que gane el equipo. No me preocupa”, insistió el capitán.

El conjunto que dirige Diego Simeone cayó derrotado el último sábado ante Alavés (1-0) por LaLiga Santander y las miradas estuvieron puestas en Griezmann que aún no logra ser trascendental desde su regreso.

Por otro lado, el futbolista español se recuperó de una lesión y aseguró sentirse en un buen estado: ”Me encuentro bien. He estado parado una semanita. Siempre quieres estar con el equipo, pero me ha venido bien para refrescar las piernas y la cabeza. Mañana es un partido muy importante. Tenemos que ganar. Tenemos que recuperar sensaciones. Trabajamos para jugar mejor, ganar los partidos y tener contenta a la gente y sobre todo estar contentos nosotros por el trabajo que vamos a hacer en el partido de mañana”.