Fernando Torres: ex jugador de Liverpool, Chelsea y la selección de España anuncia su retiro | VIDEO

Madrid. El exfutbolista campeón del mundo español Fernando Torres, que jugó en el Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea y Milán, y actualmente militaba en el equipo japonés Sagan Tosu, anunció este viernes su retirada a los 35 años.

"Tengo algo muy importante que anunciaros. Después de 18 años apasionantes, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de poner fin a mi carrera", dijo el atacante en un mensaje de video en la red social Twitter.

"El próximo domingo, día 23, a las 10 de la mañana, hora local en Japón, ofreceré una rueda de prensa en Tokio donde explicaré todos los detalles", añadió.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu