El Besiktas quiere devolver a Loris Karius al Liverpool

A finales de agosto, el guardameta Loris Karius aceptó ser prestado por el Liverpool al Besiktas de Turquía con la única finalidad de comenzar de cero y dejar atrás sus bloopers cometidos con los 'Reds' en la última Champions League ante Real Madrid, donde cayó por 3-1.

Sin embargo, sus constantes errores con el cuadro turco por liga y Europa League, como contra el Malmo, ha obligado a los directivos del Besiktas a considerar devolverlo al club de Anfield, pese a que Karius tiene un contrato en condición de préstamo por dos años.

Karius no tuvo un inicio de ensueño en la Liga de Turquía, pues pese a ser considerado como arquero titular en el Besiktas, los siete goles recibidos en 6 partidos no le estaría ayudando para continuar dentro del once inicial. Además, por Europa League, el cuadro turco es último del grupo I, donde solo ha sumado 3 puntos y a Karius le han encajado 7 goles en 3 cotejos.

CAMBIAN DE FIGURITA

Por ello, según medios turcos, el club tiene pensado finalizar el prestamo con Karius a finales de este año cuando se abra el mercado de invierno e irían por el joven guardameta Divock Origi, quien no se encuentra en los planes del entrenador Klopp para esta temporada.