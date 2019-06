Egidio Arévalo Ríos jugará en el ascenso de México tras dejar Deportivo Municipal | FOTO

Tras dejar Deportivo Municipal por problemas con dicha institución, el volante uruguayo Egidio Arévalo Ríos no tardó en encontrar equipo y regresaría al fútbol mexicano después de más dos temporadas, aquella vez defendió los colores del Veracruz (2017).

Esta vez el popular 'Cacha' jugará en la segunda división de México y lo hará el Correcaminos UAT. Dicho equipo culminó en el puesto once esta temporada, posición que no le alcanzó para disputar los Play Off.

A sus 37 años, el futbolista 'charrúa' fue una pieza importante en el conjunto 'edil' y no solo por su entrega en en los partidos de fútbol, sino por lo que transmitía dentro y fuera del campo. Por ello, su repentina salida de Municipal sorprendió al plantel, quienes hasta ahora lo extrañan.

