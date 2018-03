¿Y ahora, Oviedo?: FIFA planea quitar los Mundiales Sub-20 y Sub-17

La FIFA sigue tratando de renovar muchas cosas en el fútbol, pero ahora pretenden hacer un cambio radical. La FIFA se reunió este jueves y hará lo mismo este viernes en Bogotá para decidir si deciden anular o no los Mundiales Sub 20 y Sub 17.

¿Cuál es el plan de la FIFA?

El plan de la FIFA es crear el nuevo Mundial Sub 18 que sería disputado todos los años desde el 2020 y con 48 selecciones, misma cantidad que tendrá la Copa del Mundo a partir del 2026. Por ello, los Mundiales Sub-20 y Sub-17 dejarían de existir para darle paso a esta nueva iniciativa.

Esta información ha sido dada por el medio brasileño GloboEsporte y según informa, sería aprobada de manera definitiva por el Consejo de Fútbol de la FIFA en Bogotá, Colombia.

De aplicarse esto y si Perú logra organizar el Mundial Sub 17 del 2019, sería el último en la historia el que sea disputado en nuestro país luego de la presentación oficial de la candidatura por parte de Edwin Oviedo en frente de Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Alejandro Domínguez, vicrepresidente de la FIFA.

LEE ADEMÁS