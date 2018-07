Edison Cavani goleador y agrónomo

La baja de Edinson Cavani en el encuentro ante Francia fue uno de las claves para que Uruguay fuera derrotado en los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Una lesión endematosa en el gemelo de su pierna izquierda lo dejó fuera del último partido que disputó su selección en el Mundial. Sin embargo, el goleador uruguayo quedará en el recuerdo de todos por los dos goles a Portugal.

El atacante del Paris Saint-Germain (PSG) tiene 31 años y se encuentra en el mejor momento de su vida deportiva. Si bien aún está algo lejano a su retiro, el uruguayo habló cuatro años atrás lo que le gustaría hacer cuando dejé el fútbol: ser agrónomo.

“Estudio para ser agrónomo”, dijo Cavani al diario español As. “Esa es mi manera de evadirme del fútbol, de la competitividad y de partidos. (…) Estudio para lo que me quiero dedicar cuando me retire de esta profesión para la que Dios me dio unas condiciones que he podido desarrollar. La agronomía es lo que me conduce al poder estar con calma, disfrutando del aire libre”.

Edinson Cavani anotó 3 tantos en Rusia 2018, con los que fue el máximo goleador de Uruguay en el Mundial. Junto a Luis Suárez son los máximos referentes del país sudamericano.