Edgardo Bauza arremetió contra periodistas que critican su forma de juego

Edgardo Bauza, actual entrenador de Rosario Central, respondió de manera altisonante ante los cuestionamientos de la prensa por el sistema defensivo que utiliza en el cuadro 'Canalla'. Rosario Central había superado por penales a Talleres Córdoba por la Copa Argentina, en la cancha de Lanús, tras el empate 0-0 en los 90 minutos.

Este planteamiento, considerado muy defensivo por la prensa y algunos seguidores argentinos, fue increpado a Edgardo Bauza, quien no tuvo mejor respuesta que una frase algo irreverente.

"Cada uno que escriba lo que quiera. Me chupa un huevo lo que dicen porque no entienden lo que es el fútbol, y mucho menos en Argentina. No hay partidos fáciles, se corre mucho, desde lo táctico todos los jugadores son inteligentes. Es muy difícil quebrar a otro equipo. A veces hay que ganar 1 a 0 ó 2 a 0. A veces hay que empatarlo como hoy e ir a los penales", fue lo que dijo el técnico de Rosario Central ante la mirada absorta de los periodistas.

