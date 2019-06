Eden Hazard al Real Madrid: el día que jugó borracho, hizo Hat-Trick y salió campeón en Francia

Eden Hazard, flamante refuerzo del Real Madrid, tiene una de las anécdotas más peculiares en el mundo del fútbol: jugó borracho en sus inicios en el fútbol francés y marcó un Hat-Trick, para celebrar el campeonato con Lille.

La historia que pocos conocen

Así lo reveló hace algún tiempo el propio jugador: "Decidimos ir a tomar algo y se nos fue de las manos. A la mañana siguiente, todavía estaba ebrio", confesó Eden Hazard. Luego de ese encuentro, fue fichado por Chelsea.

Quien se encargó de confirmar la anécdota fue su ex compañero de Eden Hazard en Lille, Rio Mavuba: "Fue en el último partido de Hazard con el Lille. Quiso organizar algo para despedirse. Esa noche no durmió y bebió durante toda la noche, pero hizo un hat-trick en media hora. Todos nos miramos y pensamos que era un tipo grande", dijo al diario The Independente.

¿Por qué jugó ebrio?

Resulta que luego de obtener el campeonato de la Ligue 1 con Lille antes de la fecha final, el volante de la Selección de Bélgica se fue a celebrar junto a sus compañeros Joe Cole, Dimitri Payet y Mathieu Debuchy.

El futbolista del Chelsea aseguró que cuando cerró el acuerdo para jugar en el Chelsea, salió a festejar con sus compañeros de Lille: Joe Cole, Dimitri Payet y Mathieu Debuchy.

Estos fueron los 3 goles de Eden Hazard al Nancy

