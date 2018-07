Eden Hazard y las palabras que hacen soñar con fichaje al Real Madrid

Eden Hazard es el jugador que, tras Neymar, tiene más chances de ser el reemplazante de Cristiano Ronaldo en Real Madrid. Florentino Pérez ya habría iniciado las negociaciones por el delantero de la selección de Bélgica que es una de las figuras de Rusia 2018 y que está a punto de disputar la semifinal ante Francia.

Sin embargo, al ser consultado por la salida de Zinedine Zidane y si tras ello sigue soñando con fichar por Real Madrid, Hazard respondió lo siguiente: "Es verdad que se trata de alguien especial, pero el Madrid hace soñar a todo el mundo. Con o sin Zidane la camiseta del Madrid es especial. Pero también me va bien de azul así que no me molesta quedarme", afirmó Eden Hazard.

Uno de los galácticos, Míchel Salgado, afirmó que "Son muchos los jugadores que suenan para el Real Madrid, algunos están brillando en este Mundial de Rusia 2018 como el belga Eden Hazard, de lo mejor del Mundial, por calidad y potencia, un futbolista que ha crecido como jugador y sería solución muy buena para el Real Madrid", comentó el ex lateral derecho del Real Madrid.

