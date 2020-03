El belga Eden Hazard llegó esta temporada como fichaje estrella del Real Madrid, sin embargo, su primer año en el cuadro blanco ha sido para el olvido. Marcó un gol en solo 15 partidos jugados y las lesiones no lo han dejado en paz.

“Mi primera temporada en el Madrid ha sido para tirarla a la basura. Pero no se debe tirar todo. Fue una temporada de adaptación”, comentó a RTBF de su país.

“Seré juzgado en la segunda temporada. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno, descubrí nuevas personas, para mí es una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años en el contrato”, aseguró.

Eden Hazard también señaló que se encuentra en cuarentena y respetando las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus. Además aprovechando para recuperarse de su lesión.

¡Estoy bien! Me quedo en casa, me estoy cuidando (del COVID-19). Me quité los puntos hace una semana. En casa trabajo un poco más duro y allí puedo caminar para que todo salga bien”.