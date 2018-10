Eden Hazard lanza mensaje a Real Madrid y deja tranquilos a hinchas del Chelsea

El belga Eden Hazard volvió a hablar sobre el Real Madrid y señaló que si no llega a fichar por el conjunto español, sería feliz terminando su carrera en el Chelsea.

"Cuando estaba en el Lille siempre dije que quería un día venir a Inglaterra porque es la liga de mis sueños, es muy dura, y un día intentar jugar en España", explicó Eden Hazard.

"Casi tengo 28 años, llevo siete años en el Chelsea y lo hemos ganado casi todo. Puedo finalizar mi carrera con el Chelsea, no hay problema. Estoy muy contento en este club, con el equipo, mi familia es feliz aquí", agregó.

"Por lo que si no hay traspaso, si no voy a España, no es un problema. Amo a los hinchas y los hinchas me aman a mí", añadió.

Eden Hazard fue vinculado con el Real Madrid para reemplazar a Cristiano Ronaldo, quien se marchó a la Juventus. Sin embargo, el traspaso no se llevó a cabo, aunque el conjunto blanco podría hacer un esfuerzo la próxima temporada.

