Eden Hazard se confiesa y le hace un guiño al Real Madrid para fichar

El jugador de la selección de Bélgica y la gran estrella del Chelsea, Eden Hazard, sigue demostrando que está en un nivel superlativo y digno para ser el gran sucesor de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Por ello, el belga tuvo una sincera confesión, como para hacerle un guiño a Florentino Pérez.

"El Real Madrid es el mejor club del mundo. No quiero mentir, (jugar en el Real Madrid) es mi sueño desde que era niño", afirmó Eden Hazard tras la goleada del Chelsea en la Premier League ante Southampton.

"En mi cabeza, a veces me levanto por la mañana y pienso que quiero irme (del Chelsea), y a veces pienso que quiero quedarme. Es una decisión difícil, es mi futuro. Tengo 27 años y cumpliré 28 en enero. Es como cuando uno tiene un sueño y quisiera hacerlo realidad. Lo he dicho muchas veces: si me voy, seré feliz, sé que si me quedó seré feliz. No es que si me voy vaya a ser feliz y si me quedo no vaya a estar contento". Fue totalmente sincero.

Finalmente, reveló cómo podría darse una negociación con Real Madrid: "No quiero dramas. Quiero lo mejor para mí, pero también lo mejor para el club, porque el club me lo ha dado todo. No quiero decir que voy a firmar un contrato y luego no firmarlo. Así que ya veremos. Podría hablar ahora sobre la renovación. Si el Chelsea viene, hablaré con ellos. Solo necesitamos encontrar un buen momento".

