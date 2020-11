Ecuador sorprende goleando a Colombia en Quito por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los dirigidos por Gustavo Alfaro lograron colocarse 5-1 adelante en el marcador gracias al golazo de Gonzalo Plata; sin embargo, el atacante se fue expulsado al ver la segunda amarilla con su festejo.

A los 78 minutos, el atacante logró asociarse con Ángel Mena, realizar la diagonal y disparar esquinado para vencer al portero Vargas.

Su emoción lo llevó a quitarse la camiseta. Sus compañeros lo rodearon y lo abrazaron. Sin embargo, esta felicidad terminó cuando el árbitro le mostró la tarjeta roja por su festejo.

Plata tuvo que salir del campo y no pudo ocultar su tristeza. Gustavo Alfaro lo abrazó mientras que este lloraba desconsoladamente.

Colombia vs. Ecuador: la previa

Carlos Queiroz se mostró confiado en que su equipo jugará bien ante Ecuador por la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar de 2022, y se llevará puntos de su visita al estadio de la Liga de Quito.

“Yo estoy tranquilo de que vamos a hacer un buen partido en Ecuador. Estamos todos tranquilos y confiados en que podemos sacar un resultado para sacar puntos, que es lo más importante”, dijo el portugués en una rueda de prensa en Barranquilla.

Por otra parte, Queiroz se declaró “indignado” por el desempeño del árbitro argentino Fernando Rapallini en el partido contra Uruguay y lo acusó de haber dejado de pitar un claro penalti a favor de Colombia en el minuto 35, a cuatro metros de la jugada, y de sancionar uno dudoso a favor de La Celeste, a 40 metros.

“Ese señor nos mató, ese señor no respetó a Colombia, no respeto a la Federación de Colombia, no respetó a los jugadores de Colombia, no respetó el fútbol de Colombia porque no es posible que un árbitro a cuatro metros no vea y no decida una sanción”, declaró Queiroz quien pidió a la Federación Colombiana de Fútbol tomar cartas en el asunto para impedir que vuelva a suceder.