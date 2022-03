Ecuador vs. Argentina EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 18 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, este martes 29 de marzo desde las 6:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) y 8:30 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Movistar Eventos, TyC Sports, Canal 7 TV Pública y Canal del Fútbol. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con Lionel Messi a la cabeza, la ya clasificada al Mundial Argentina visitará a Ecuador, que en la jornada pasada aseguró su presencia a la cita en Qatar 2022 pese a perder a manos de Paraguay. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

¿A qué hora se juega el Ecuador vs. Argentina?

México: 5:30 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 6:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 p.m.

España: 0:30 (miércoles 30 de marzo)

Ecuador vs. Argentina: canales del partido y cómo ver por TV

El Ecuador vs. Argentina será uno de los duelos más atractivos de la jornada de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Monumental Banco Pichincha y será transmitido para México por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. En Perú, la contienda se podrá ver por Movistar Eventos (11 y 711), mientras que en Ecuador, el canal con los derechos es Canal del Fútbol. En Argentina, irá por TyC Sports y Canal 7 TV Pública.

Ecuador vs. Argentina: así llegan las selecciones al duelo en Guayaquil

Ecuador recuperará a tres centrocampistas que cumplieron un partido de suspensión cada uno ante Paraguay: Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata, pero echará de menos, también por suspensiones, al defensa Félix Torres y al portero Alexander Domínguez, expulsado en el partido ante Brasil.

Por su parte, Argentina saldrá al Monumental de Guayaquil tras golear por 3-0 el viernes pasado a Venezuela, con tantos de Nicolás González, Ángel Di María y de Messi.

El seleccionador Lionel Scaloni anticipó que ante Ecuador realizará cambios para dar oportunidad a varias figuras, en busca de algunas respuestas que le permitirán disponer de nuevas alternativas con miras a la Copa del Mundo.

En un once donde Messi parece indiscutible, la gran duda de Scaloni es Julián Álvarez si entra en lugar de Ángel Correa, mientras que en el arco también puede que dé minutos a Juan Musso, el tercer portero.

Ecuador vs. Argentina: últimos 10 enfrentamientos

Argentina 3-0 Ecuador | 2021 | Copa América

Argentina 1-0 Ecuador | 2020 | Eliminatorias

Argentina 6-1 Ecuador | 2019 | Amistoso

Ecuador 1-3 Argentina | 2017 | Eliminatorias

Argentina 0-2 Ecuador | 2015 | Eliminatorias

Argentina 2-1 Ecuador | 2015 | Amistoso

Ecuador 0-0 Argentina | 2013 | Amistoso

Ecuador 1-1 Argentina | 2013 | Eliminatorias

Argentina 4-0 Ecuador | 2012 | Eliminatorias

Argentina 2-2 Ecuador | 2011 | Amistoso

Ecuador vs. Argentina: probables alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez, Byron Castillo, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Alan Franco, Jeremy Sarmiento, Ángel Mena y Michael Estrada (Yordi Caicedo). DT: Gustavo Alfaro.

Argentina: Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Rodrigo de Paul, Julián Álvarez, Lionel Messi y Lucas Ocampo. DT: Lionel Scaloni.