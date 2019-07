Selección argentina: Dybala revela que Sampaoli le hizo la 'ley del hielo' en el Mundial: "Ni me saludaba" | VIDEO

Paulo Dybala, atacante de la Juventus, reveló detalles no conocidos de su relación con Jorge Sampaoli durante el Mundial pasado, cuando el 'Hombrecito' era seleccionador de Argentina.

"Hablé con Sampaoli cuando vino a Torino antes de Rusia, pero en el Mundial nunca se acercó. No hablé más con él", señaló el cordobés este jueves en Fox Sports Radio, dejando en evidencia su incomprensión por la actitud del extécnico de la Albiceleste.

"Desde el día que llegué al predio hasta el día que nos volvimos al país no tuve nada de comunicación. Cero, ni me saludaba", agregó 'La Joya' al relatar cómo fue su convivencia con Sampaoli, quien solo le otorgó 22 minutos ante Croacia en el certamen.

Posteriormente, en un esfuerzo por entender al entrenador, Dybala supuso que sus declaraciones sobre lo "difícil" que es jugar al lado de Messi pudo haber sido un detonante; sin embargo, luego de un año aún no tiene claro el motivo del distanciamiento.

"Es raro que el entrenador no salude a un jugador, que no le pregunte cómo está, cómo se siente. Fue la primera vez que me pasaba. Y bueno, fue así", destacó el artillero argentino.