La dura multa de la UEFA al Rubin Kazán de la Liga rusa

La UEFA, federación que regula el fútbol en Europa, sancionó al Rubin Kazán de Rusia por irregularidades financieras, impidiéndoles jugar torneos continentales, en caso clasifique, por las próximas dos temporadas.

Aunque el club ruso no ha clasificado a ningún torneo internacional y marcha quinto en la Liga rusa, en Rubin Kazán ya saben que no competirán internacionalmente durante los próximos dos años.

Este jueves la UEFA dio a conocer un castigo que le impuso al club ruso por irregularidades financieras, que derivaron en el incumplimiento de la norma del Fair Play. La sanción contra el Rubin Kazan le impide competir en torneos continentales que organiza la UEFA, como la Champions League y la Europa League, durante las próximas dos temporadas.

El castigo lo impuso la cámara del Comité de Control Financiero de Clubes, tras probar que no había un equilibrio entre los gastos del club ruso y sus ingresos. El Rubin ya había sido notificado previamente y hasta había firmado un acuerdo con la UEFA en mayo del 2014, para regularizar su situación económica. El caso es similar al que viene atravesando el PSG, bajo la lupa de la UEFA por no poder justificar sus gastos, aunque el club parisino todavía no fue multado.

La única posibilidad que le queda al Rubin Kazan para poder anular la sanción es apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. En su sitio oficial, el club dio a conocer la noticia y reveló que "estudia la posibilidad y oportunidad de dicha apelación".

