DT de PSG repudia el polémico gesto de Neymar: "No puede hacer eso" | VIDEO

Dura crítica. Thomas Tuchel, técnico del PSG, reprochó la acción de Neymar, quien le propinó un puñete en la boca a un hincha, luego de la derrota ante el Rennes en la final de la Copa Francia, en la que el conjunto parisino cayó por penales. A 'Ney' no le gustó que el hincha lo filmara y luego de apartarle el celular, le lanzó un golpe con el puño derecho.

"No me gusta en absoluto. No puede hacer eso, simplemente no puede", aseguró Thomas Tuchel, quien acto seguido agregó. "No es fácil subir el pasillo después de una derrota. Es súper difícil, para mí, para todo el mundo. Hay que aceptarlo. Si perdemos hay que mostrar respeto. Es siempre necesario. No se puede retar a un espectador", indicó el entrenador alemán.

Durante los últimos días han circulado varios videos en los que se observa a Neymar golpeando al hincha, mientras subía las escaleras hacia el palco para recibir su medalla de segundo lugar, los mismos que han generado una serie de reacciones en las rede sociales.

Luego del impacto que han tenido sus acciones Neymar reaccionó y publicó un mensaje en sus redes sociales. "¿Si actué mal? Sí. Pero nadie puede quedar indiferente", escribió el atacante brasileño en su cuenta de Instagram para intentar defenderse.

En los videos que vienen circulando se puede oir al hincha gritarle a Neymar ¡Oh aprende a jugar a fútbol!. Luego de esto la estrella del PSG reaccionó con un golpe y podría recibir un castigo ejemplar luego de esta acción, por parte de la autoridades del fútbol francés.

