DT de Barcelona pese a golear a Real Madrid: "Extrañamos a Messi"

El 5-1 propinado por Barcelona a su clásico rival, Real Madrid, ha dejado distintas sensaciones en ambos clubes pues por un lado los madridistas empiezan a sentir la crisis de una manera más profunda y por el otro, los 'culés' reafirman el buen momento que viven aún sin su figura, Lionel Messi. El argentino se encuentra lesionado y aún deberá esperar un par de semanas para pisar las canchas, situación que pese a la goleada de este domingo 28, preocupa al técnico Ernesto Valverde.

El DT azulgrana se mostró contento con su equipo pero dejó en claro lo trascendental que hubiera sido tener a Messi en sus filas: "Para nosotros, desde que se lesionó, todo el mundo se preguntaba cómo íbamos a responder. La respuesta ha sido como equipo. Esto refuerza mucho al equipo pero cuanto antes se recupere, mejor. Le echamos de menos", afirmó.

Acerca de lo que significa esta goleada, Valverde admitió que: "Todavía no me he parado a pensarlo. Es un resultado de los que marcan, sé que estos partidos se recuerdan, afortunadamente ha sido a favor nuestro. Me alegro de que haya estado yo en el banquillo".

Finalmente, sobre los rumores de destitución del DT del Madrid, Julen Lopetegui, el estratega culé fue bastante cuidadoso: "No me gustan los rumores de destitución... de nadie. Igual tiene grandes jugadores y un gran equipo, nos han sorprendido".

