DT de Sevilla revela que padece leucemia pero seguirá dirigiendo

Cuando las ganas por seguir tu pasión son grandes, no hay nadie y menos una enfermedad que te impida mantenerlo. Este es el caso del entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, quien anunció en los medios oficiales del club tras ganar en Valladolid que sufre una "leucemia crónica" pero que seguirá entrenando al equipo nervionense hasta el final de campaña.

" Sabes que me hierve la sangre roja pero la blanca se ha picado y me ha querido equilibrar. Tengo una leucemia crónica que no me impide ejercer mi profesión. Me lo han cogido a tiempo. Estoy haciendo mi vida normal y tengo que dar las gracias a todos los jugadores", dijo el técnico a las cuentas oficiales del Sevilla.

El presidente José Castro y el director deportivo Monchi arroparon a Caparrós durante su anuncio, en la zona mixta de Nuevo Zorrilla. También hablo de ello luego, ante todos los medios, en sala de Prensa. "No necesito ningún tipo de tratamiento y quiero disfrutar de la oportunidad que me está dando el Sevilla de volver a entrenar a mi equipo. Hoy hago esta declaración pero no voy a volver a hablar del tema, quiero que todo el mundo se quede tranquilo".

El anuncio de Caparrós

Hace más de un año, en noviembre del 2017, era el argentino Eduardo Berizzo el que reconocía que sufría un cáncer de próstata cuando ejercía todavía de técnico del Sevilla. Tampoco le impidió seguir dirigiendo a los nervionenses, aunque pocas semanas después sería destituido por los malos resultados.

