DT de Juventus anuncia sanción para Douglas Costa por escupir a su rival

Tremendo castigo. El técnico de Juventus, Massimiliano Allegri, se mostró molesto luego de la reacción que tuvo Douglas Costa con Federico Di Francesco durante el partido ante el Sossualo. Pues el brasileño escupió, cabeceó y codeó a su rival. Asimismo, el estratega del conjunto 'bianconero' confirmó que el extremo será sancionado con una fuerte multa.

"Aunque le hicieran falta, estos episodios no deben suceder. No debemos caer en provocaciones. Douglas Costa será multado", expresó el técnico de la 'Juve'. Luego del cotejo el integrante de la selección brasileña, publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

"Me gustaría pedir disculpas a todos los aficionados de la Juventus por mi reacción equivocada en el juego de hoy. Pido también disculpas a mis compañeros de equipo, que siempre están conmigo en los momentos buenos y malos. Me equivoqué feo, tengo conciencia y vengo a disculparme con todos por eso. Dejo claro que esa actitud aislada no concuerda con lo que siempre he mostrado en mi carrera. Douglas Costa", escribió.

