DT de Egipto responde a las declaraciones de Sergio Ramos

Héctor Cúper, técnico argentino que dirige la selección de Egipto, respondió a Sergio Ramos. Como se recuerda, el defensor del Real Madrid sugirió que Mohamed Salah pudo haber ignorado la lesión y jugar infiltrado en la final de la Champions League, en la cual los español vencieron 3-1 al Liverpool.

"No soy médico y tampoco sé si Sergio Ramos lo es, pero un futbolista que está jugando una final y tiene una lesión, si hubiera podido seguir jugando no tengo ninguna duda de que lo hubiera hecho, porque hay cosas en la vida que no se repiten y una final de Liga de Campeones es algo extraordinario", sostuvo Héctor Cúper.

Mohamed Salah volvería a jugar en la última fecha de la fase de grupos. Egipto comparte el grupo con Rusia, Arabia Saudita y Rusia, anfitrión de la Copa del Mundo.

LEE ADEMÁS: