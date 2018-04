DT de Bolivia con los días contados por agredir a su trabajador [FOTOS]

El director técnico de la Selección de Bolivia está envuelto en un escándalo que pondría en peligro su continuidad en el cargo. Un video donde se aprecia que golpea sin reparos a su trabajador, que estaba lavando su vehículo, se ha viralizado la última semana y en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ya dejaron claro que la permanencia de Mauricio Soria está en análisis.

Según las imágenes, Mauricio Soria golpeó y amenazó al joven Manuel Talamani de 27 años, que le brindaba el servicio de lavado a su camioneta. Sin embargo, a este le habría enojado que lo haga con las ventanas abiertas y le habría increpado, lo que produjo una discusión entre ambos, en la cual el DT de la Selección de Bolivia persiguió a su trabajador para darle diversos golpes.

Mauricio Soria se defendió

Ante lo sucedido, la Federación Boliviana de Fútbol está analizando la rescisión de su contrato, que dura hasta diciembre de este año. No obstante, ante la aparición del video, Mauricio Soria también dio su descargo, al cual tuvo acceso el medio 'ATB Cochabamba'. "La persona con la que tengo el incidente es Manuel Talamani, uno de mis trabajadores, quien esta mañana reaccionó contra mi persona de forma agresiva y ofensiva cuando le llamé la atención por lavar la camioneta con las ventanas abiertas", dijo el DT de la Selección de Bolivia.





"Cuando me di la vuelta para ingresar a mi domicilio, en presencia de mi esposa, el sujeto me dio un puñetazo en el ojo derecho, lesión que puede ser constatada. Luego de su agresión por la espalda salió corriendo llevándose las llaves de mi vivienda. Es por esa situación que salí detrás del sujeto y lo alcancé en ese mercadito de la zona y en ese momento se produjo el incidente", concluyó Mauricio Soria, quien también presenta golpes.

Finalmente, la víctima de 27 años también dio su versión y afirmó que el DT de la Selección de Bolivia lo amenazó de muerte. "Me pateó. No me quedé con las manos cruzadas y le respondí. Le dí en un ojo y me dijo: 'Mirá lo que me hiciste' y luego le dijo a su mujer: 'Traeme una pistola, voy a matar a este hijo de p...", aseguró sobre el suceso con Mauricio Soria a la cadena Unitel.

