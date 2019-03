DT de Argentina preocupa a sus hinchas pese a victoria ante Marruecos

Pese al triunfo de la selección argentina por 1-0 con Marruecos en su segundo amistoso del año, la polémica respecto al plantel y su criticado juego continúa y a ello se suma ahora las declaraciones del técnico Lionel Scaloni quien sorprendió a muchos en la conferencia post-partido al referirse a la falta de solidez del equipo.

"No sé si es el sistema... ustedes están enfocados a lo que es el esquema y no creemos que es tan importante", expresó Scaloni indignando a los hinchas de la 'Albiceleste' y a periodistas como Pablo Giralt, quien incluso citó dicha frase con el siguiente mensaje: "En mi caso; no estoy preocupado, pero él debería estarlo. En esta me permito disentir con el DT".





No entendí la frase de #Scaloni:"No sé si es el sistema... ustedes están enfocados a lo que es el esquema y no creemos que es tan importante".

En mi caso; no estoy preocupado, pero él debería estarlo.

En esta me permito disentir con el DT. — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 26, 2019

Si bien algunos piden la designación de un nuevo DT, Scaloni se muestra seguro de alcanzar un mejor nivel con su actual plantel : "La mejor versión de Argentina siempre está por verse. Lo conseguiremos con trabajo. El partido de hoy era una prueba muy buena. Sacamos cosas positivas ya que nos enfrentamos a una Selección que juega bien", afirmó.

Lionel Scaloni en conferencia: "La mejor versión de Argentina siempre está por verse. Lo conseguiremos con trabajo". — Selección Argentina (@Argentina) March 26, 2019

Cabe señalar que Scaloni fue nombrado técnico de Argentina tras la salida de Jorge Sampaoli luego del Mundial Rusia 2018.

DATO: La 'Albiceleste' integra el Grupo B de la Copa América junto a Colombia, Paraguay y Qatar.

