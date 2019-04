DT de Advíncula narró calvario que vivió en México tras dirigir a Cruz Azul

El técnico de Luis Advíncula en Rayo Vallecano, Paco Jémez, reveló que su estancia en el fútbol mexicano fue muy dura y que vivió "cosas que en España solo ves por televisión".

"Había días que ni siquiera dormía. Se juntaba todo. Desde la presión de los resultados a la altitud de la ciudad (2.250 metros sobre el nivel del mar). Tuve que ir al médico para que me ayudara a conciliar el sueño, pero solo conseguía dar unas cuantas cabezadas por la noche. Aguantaba gracias al par de horas que dormía durante la siesta. Eso me daba la vida", dijo el entrenador en una publicación de The Coaches' Voice.

"Llevo desde 2006 como entrenador, con diferentes etapas y situaciones. Pero puedo decir que México me ha dejado marcado. Es un país muy duro. En todos los sentidos. Un sitio donde pasan cosas que en España solo ves por televisión", añadió.

Paco Jémez llegó a Cruz Azul en enero de 2017 y su paso por la Liga MX fue muy complicada por todo lo que tuvo que pasar.

"La ansiedad en Cruz Azul era muy grande porque el equipo llevaba seis campeonatos sin jugar playoffs. Hasta se hablaba de una maldición", explicó.

"Reconozco que me equivoqué. Fui creyendo que iba a una liga menor y me di cuenta de que no era así. México tiene una liga competitiva, con buenos jugadores, enormes entrenadores, campos espectaculares y una gran afición. Da igual dónde juegues y la hora. Los campos siempre están llenos de gente", agregó.

Vivió un terremoto

El técnico español también contó cómo pasó el terremoto en México del 19 de septiembre de 2017, donde murieron cientos de personas.

"Estábamos en una concentración para un partido ante el América y tuvimos que salir toda la plantilla corriendo del hotel de madrugada. En esos momentos no sabes lo que tienes que hacer porque no lo has vivido nunca. Realmente llegas a temer por tu vida", narró.

"Las consecuencias fueron terribles, con la muerte de 370 personas. Los días siguientes salimos a la calle para ayudar a la gente. Era lo menos que podíamos hacer por un país que me estaba tratando tan bien", siguió.

DATO: Paco Jémez volvió a Rayo Vallecano, donde dirigió entre 2012 y 2016, y buscará junto a Luis Advíncula mantener a club en la máxima categoría del fútbol español.