DT de Abram en Vélez confesó anécdota que supera a Marcelo Bielsa

El escándalo de los espías que remeció el fútbol en la Segunda División de Inglaterra, y que estuvo a cargo de Marcelo Bielsa, sigue dando de qué hablar. Esta vez en el fútbol argentino el tema fue manoseado y el encargado de responder sobre si está bien o mal o si alguna vez lo hizo o no fue Gabriel Heinze, técnico de Vélez Sarsfield y de Luis Abram, quien contestó de manera magistral a los medios.

¡Sorprendió a todos! A Heinze le preguntaron por la polémica de Bielsa y el "espionaje" en Inglaterra, pero nadie esperó la respuesta del Gringo. pic.twitter.com/vyOlywuWYs — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2019

El argentino Gabriel Heinze es comparado con justamente con Marcelo Bielsa, debido a su obsesión por encontrar el buen funcionamiento y, según cuentan desde Argentina, por sus similitudes poco ortodoxas para conocer las virtudes de sus rivales. Por eso, ante la pregunta de si alguna vez espió a los equipos a los que enfrentó, Heinze comento: "La respuesta es muy fácil, lo he hecho y no me han descubierto", dijo con una sonrisa cómplice.

Abram y Vélez listos para enfrentar a River

Vélez Sarsfield, en tanto, se prepara para recibir este domingo en el estadio José Amalfitani a River Plate, que ha salido de la irregularidad en su última fecha al apabullar 0-4 a Godoy Cruz en Mendoza. El defensa peruano Luis Abram sería titular en el equipo del 'Gringo', que anhela vencer a uno de los equipos más grandes de Argentina.

