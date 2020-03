Argentina vive una cuarentena nacional debido al coronavirus, sin embargo, muchas personas viven con normalidad y no respetan lo situación de emergencia. Ante esto, el polémico entrenador argentino Ricardo Caruso Lombardi tuvo duros comentarios contra las personas que todavía se movilizan pese a la prohibición.

“Me preocupa lo que veo en la televisión. No pasa por uno que va con la tabla de surf o el otro zapato que dice que va a regar las plantas al negocio. En la vida tienes de todo, vivos y bobos. El que es bobo va a seguir siendo bobo, no va a cambiar y menos en una pandemia", indicó en entrevista con Planeta 947.

“Yo pondría horarios y carriles exclusivos para los médicos. No podemos estar sin médicos, periodistas y quienes abastecen, el resto que espere 40 horas en una fila. Y al que agarran pelotudeando, que le saquen el auto y le pongan 200 dólares de multa, así no joden nunca más. Si no eres duro en esta, no entendemos más”, agregó.

En Argentina ya son 500 los casos de infectados con coronavirus. Las muertes ascienden a 8. Buenos Aires es la ciudad que más contagiados registra con 174. El gobierno argentino ordenó congelar los alquileres y cuotas hipotecarias por seis meses.