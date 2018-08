DT de Boca Juniors: "Me gustaría charlar de fútbol con Messi"

El Barcelona enfrentará a Boca Juniors el próximo miércoles 15 de agosto a las 11:15 am (hora peruana) en el Camp Nou. Y en la previa, el director técnico del equipo argentino, Guillermo Barros Schelotto habló sobre el desafío que tendrá al jugar con un equipo tan grande como el 'Barca'. "Ganarle a este Barcelona con Messi es un lindo desafío. Vamos con mucha expectativa a jugar un partido que tiene mucha tradición. Nos gusta participar de este encuentro y queremos darle un buen espectáculo a la gente del Barcelona. Me imagino un partido de ida y vuelta. Nosotros vamos a ir a buscar ser directos, atacar. Ojalá logremos imponernos y sea un lindo espectáculo", expresó .

Además, confesó el deseo por conversar con Lionel Messi. “Una sola vez lo saludé, cuando jugué un amistoso entre los amigos de Messi y los de Ronaldinho. Me gustaría conversar con él aunque no tengo amigos en común que me puedan relacionar. Me gustaría charlar de fútbol con Leo, no del Mundial sino de situaciones que me gustaría tocar con un jugador de ese nivel”.