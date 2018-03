DT de Barcelona cree que el 6-1 de España sobre Argentina es muy peligroso

La Selección de España está en boca de todos. Luego de la paliza que le propinó a su similar de Argentina (6-1), la 'Roja' ha cosechado elogios alrededor del mundo. Sin embargo, algunos españoles han salido a poner paños fríos a la situación. Uno de ellos es Ernesto Valverde, técnico del FC Barcelona, quien aseguró que ese abultado resultado puede ser muy peligroso.

"Después de un resultado así suele pasar que nos podamos creer invencibles, ahora toca hacer que todo el mundo baje un poco al suelo. O somos horribles o pensamos que vamos a ganarlo todo", señaló el estratega del Barza.

"E 6-1 es un resultado abultado, pero nada más. Es peligroso porque puede hacer que se monte una bola increíble y que la gente piense que se tienen más puntos de los que se tienen antes de empezar", añadió.

Sobre el combinado argentino, equipo en el que no jugó su pupilo Lionel Messi por lesión, Ernesto Valverde dijo. "Perdió un partido amistoso, pero eso no significa nada. El Mundial aún no ha empezado. No hay nada ganado por España ni perdido por Argentina", recalcó.