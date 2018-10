DT de Argentina revela conversación con Lionel Messi sobre convocatoria

El técnico interino de la selección argentina, Lionel Escaloni, aseguró que mantuvo un conversación con Lionel Messi sobre su convocatoria en la próxima fecha doble y acordaron que no sea llamado.

"Hablé con Leo hace unos diez días y la decisión final fue que no sea convocado. Solo conversamos de esta convocatoria, no de lo que puede pasar más adelante como la Copa América. Charlamos sobre el presente y cómo jugó el equipo, pero no más allá de eso. En mi cabeza no está planteado nada más adelante", dijo Lionel Scaloni en conferencia.

Por otro lado, Lionel Scaloni también explicó la situación de otras figuras de la selección argentina.

"Hablé con Ángel di María y Éver Banega, les expliqué su situación. Queremos que en esta convocatoria los jugadores sean los mismos, los queremos seguir viendo y valorando si pueden jugar en la selección. Se los hicimos saber a ellos dos que se brindaron la posibilidad de ser convocados"

LEE ADEMÁS: