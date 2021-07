Han pasado ya dos días desde que Italia le ganó (3-2) en penales a Inglaterra y se coronó campeona de la Eurocopa. El momento preciso que consumó el triunfo de la ‘Azzurra’ se dio luego del penal atajado de Gianluigi Donnarumma, que reaccionó, para sorpresa de muchos, de manera muy fría.

Se habló del control emocional del guardameta; no obstante, la opinión cambió tras conocer el porqué de la reacción de ‘Gigi’. “No sabía que habíamos ganado. Miré al árbitro y traté de entender si todo estaba bien. Entonces, me volví hacia mis compañeros y corrieron hacia mí. A partir de ahí, empezó todo. No entendí nada”, reveló el portero a Sky Sport.

El deportista de 22 años, por otro lado, no se animó a hablar sobre su futuro: “Siempre estaré conectado con los ‘Rossoneri’. Por ahora, solo disfrutaré de la fiesta y luego disfrutaré de las vacaciones. Siempre seré un hincha del Milan y les deseo todo lo mejor del mundo”, indicó.

La reacción de Donnarumma tras el penal de Saka y título automático de Italia. (Video: UEFA)

Donnarumma y 10 más

La UEFA desveló este martes el equipo ideal de la Eurocopa, que encabezan cinco futbolistas de la selección campeona, Italia, y con el barcelonista Pedri como único representante español.

Los observadores técnicos de la UEFA confeccionaron un equipo ideal basado en el esquema 4-3-3, el más utilizado en el torneo, con el portero Donnarumma (Italia); los defensas Kyle Walker (Inglaterra), Leonardo Bonucci (Italia), Harry Maguire (Inglaterra) y Leonardo Spinazzola (Italia); los centrocampistas Jorginho (Italia), Pierre-Emile Højbjerg (Dinamarca) y Pedri (España); y los atacantes Federico Chiesa (Italia), Romelu Lukaku (Bélgica) y Raheem Sterling (Inglaterra).

La alineación fue seleccionada por el equipo de observadores técnicos de la UEFA, compuesto por 16 exjugadores y entrenadores.

Con información de EFE.