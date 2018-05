Doble de Mohamed Salah engañó a hinchas en un bar egipcio

Los goles que marca cada fin de semana en la Premier League y en cada fecha de Champions League, hacen que Mohamed Salah se haya convertido en una figura mundial. Cualquier lugar donde el delantero egipcio esté presente, siempre será el centro de atención.

Se conocieron el 2016

Mientras Mohamed Salah jugaba y acaparaba la atención de todo el mundo del fútbol en el partido de vuelta entre la Roma y Liverpool, un doble del egipcio engañó a muchos fanáticos que se juntaron en un bar a presenciar el partido de semifinales de la Champions League.

"Me encuentro con gente que no conozco y me reciben con los brazos abiertos como si fuéramos amigos o primos. Así es como la gente ve a Mohamed Salah, como uno de ellos", contó el también egipcio Ahmed Bahaa, que tiene muchos rasgos parecidos con Mohamed Salah, y al que además conoció el 2016.

