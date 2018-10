Dirigente del Barcelona hace dura crítica a Arturo Vidal

La llegada de Arturo Vidal al Barcelona no ha sido como la esperaba. Después de haber encajado varias temporadas en Bayern Múnich, el 'Rey' esperaba tener mayor incidencia en la actual temporada con los azulgranas; sin embargo, eso no ha pasado. Debido a ello, el chileno ha desfogado su malestar por las redes sociales, hecho que no ha sido bien visto por los dirigentes del club español.

Arturo Vidal ha jugado poco en Barcelona

El manager general del área de fútbol de Barcelona, Pep Segura, habló sobre las actitudes de Arturo Vidal en una entrevista concedida al diario espñaol Sport y, pese a que otras personas del club le restaron dramatismo a la situación, él dejó en claro que lo hecho por el chileno no ha caído bien. "Le ha faltado el respeto a sus compañeros", criticó Segura.

Primer trofeo del chileno Vidal

"La parte negativa es que si no tiene este cuidado que un profesional tiene que tener por respeto a los compañeros, al vestuario y al entrenador y las decisiones que tiene que tomar aunque no sea las que espera, hacerlas públicas en un club tan grande como el Barcelona y tantos grandes profesionales. Él sabe que se ha equivocado y es una falta de respeto a sus compañeros y estoy convencido de que rectificará", explicó después.

LEE ADEMÁS: