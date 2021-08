DIRECTV continúa ampliando su oferta de contenidos con el mejor fútbol del continente. Es así que, a través de DIRECTV Sports y DIRECTV GO, su plataforma de streaming; los usuarios podrán disfrutar en exclusiva de hasta cinco partidos por fecha de la Liga Mexicana.

La temporada de la Liga Mexicana se divide en dos campeonatos: el Torneo Apertura, que se extenderá hasta diciembre de este año, y el Torneo Clausura, que se disputará de enero a mayo de 2022. Esta cuenta con más de cien jugadores sudamericanos, entre los que se destacan talentos del fútbol peruano como Yoshimar Yotún, mediocampista del Cruz Azul; Juan Reynoso, director técnico del Cruz Azul; Anderson Santa María, futbolista de primera división del Atlas; Pedro Aquino, del Club América; y el delantero Santiago Ormeño en el Club León.

En ese sentido, la compañía de entretenimiento transmitirá en exclusiva los partidos que América, Necaxa, Cruz Azul, Pumas UNAM, Tigres, Toluca y Juárez disputen en condición de local, tras alcanzar un acuerdo con el Grupo MEDIAPRO, agencia de venta internacional de derechos de la Liga Mexicana.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura DIRECTV transmitirá Pumas UNAM vs. Puebla, América vs. Tijuana y Necaxa vs. FC Juárez. Todos los partidos se disputarán el próximo domingo y estarán disponibles en DIRECTV GO.

De esta manera, la compañía continúa posicionándose a través de su amplia cobertura de fútbol internacional y transmitiendo aún más eventos deportivos en donde se desempeñan deportistas sudamericanos.