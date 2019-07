​DirecTV Sports: 'Se filtró un audio del VAR que llegó a oídos de Lionel Messi' | VIDEO

El programa 'Fútbol Total' de DirecTV Sports hizo pública una información que podría comprometer a la organización de la Copa América 2019. Conversaciones captadas en la sala VAR llegaron a los oídos de Lionel Messi tras la derrota en semifinales ante Brasil.

Conversaciones del VAR llegaron a Messi

'Me dice un empleado de la AFA, que hace mucho no me hacía caso, pero ahora me ha escrito al WhatsApp diciéndome que hace cuatro días se filtró una pequeña grabación del VAR, que llegó a los oídos de Messi y la tiene la gente de la selección Argentina', informaron en DirecTV Sports.

Como se recuerda, Lionel Messi terminó muy molesto con las decisiones arbitrales durante la Copa América 2019 y su forma de protestar fue no salir a la ceremonia del tercer lugar. 'No fui por todo un poco. Creo que nosotros no tenemos que hacer parte de esa corrupción. De falta de respeto que se nos hizo durante esta copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, de que hicimos tanto contra Brasil como hoy los dos mejores partidos. Me voy con la sensación de que no nos permitieron estar en la final, que estábamos para más. Tanto el partido de Brasil como el de hoy creo que fueron los dos mejores partidos nuestros, puedo ser sincero y decir estas cosas, comentó la 'Pulga'.

