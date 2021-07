España vs. Italia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por semifinales de la Eurocopa, este martes 6 de julio desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports y TeleCinco y Mitele Plus (España). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La tres veces campeona de la Eurocopa, España, e Italia, ganadora del torneo en una ocasión, se verán las caras por el pase a la final del certamen del ‘Viejo Continente’. Espera en la siguiente ronda Inglaterra o Ucrania. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Wembley.

España vs. Italia: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 4:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 9:00 p.m. - Mitele Plus

Víctima en el camino hacia los títulos de 2008 y 2012, verdugo en los octavos de 2016, Italia se cruza por cuarta vez consecutiva con España en una Eurocopa. En esta ocasión ante más de 60 mil espectadores, a pesar de la pandemia, en el templo del fútbol inglés.

Pero esta es otra historia. Italia se puso en manos de Roberto Mancini y mantiene una racha de 32 partidos sin derrota (desde septiembre de 2018). Lo más sorprendente, con un fútbol seductor.

La defensa, a la antigua, con los ‘hermanos’ Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, de 36 y 34 años, respaldados por un fenómeno de la portería como Gianluigi Donnarumma.

En el medio, Jorginho pone el oficio y el pundonor, mientras que la clase es cosa de Marco Verratti.

Y en ataque, las opciones se multiplican con Ciro Immobile, Federico Chiesa o Lorenzo Insigne, autor de un golazo ante Bélgica.

Pero Mancini no podrá contar con uno de sus futbolistas más destacados, Leonardo Spinazzola, una bala en la izquierda, que se rompió el tendón de Aquiles izquierdo ante Bélgica y estará de baja varios meses. Normalmente le sustituirá Emerson Palmieri, casi sin minutos en el Chelsea este curso.

España, con menos brillo en el torneo, llega a semifinales con un estilo evolucionado al que algunos han bautizado como ‘tiqui-casta’, la mezcla entre su tradicional juego de pases (tiqui-taca) y el sacrificio que conlleva el planteamiento de su seleccionador Luis Enrique, con presión asfixiante en todo el campo.

Un planteamiento defensivo no muy diferente al de Mancini, que en ataque también busca quedarse con el balón.

La ‘Roja’ tiene entre algodones al extremo Pablo Sarabia, con un problema muscular en el aductor derecho que le obligó a dejar su plaza a Dani Olmo al descanso contra Suiza, derrotada en los penales en cuartos.

Volverá a liderar su ataque Álvaro Morata, que chocará con sus compañeros en la Juventus, Chiellini y Bonucci. Italia y España, dos equipos que se conocen demasiado bien, por una plaza el domingo en Wembley.

España vs. Italia: probables alineaciones

España: Unai Simón, César Azpilicueta, Eric García, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Sergio Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Álvaro Morata y Dani Olmo. DT: Luis Enrique.

Italia: Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson, Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti, Lorenzo Insigne, Federico Chiesa y Ciro Immobile. DT: Roberto Mancini.

Con información de AFP.