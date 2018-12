Directivo de Colo Colo: "Salas nos dio el sí, sin pensarlo"

El Director Deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, se refirió a la llegada de Mario Salas, exentrenador de Sporting Cristal, como nuevo técnico del equipo y contó algunos detalles de la negociación con el chileno. El directivo aseguró que Salas no la pensó des veces cuando le hizo el ofrecimiento.

"En el primer momento que levanté el teléfono, Mario Salas me dijo que sí. Ni siquiera me dijo que lo iba a pensar. Con él no podíamos avanzar porque estaba en una etapa delicada con dos finales. Mientras tanto conversé con algunos, pero me decidí por Mario (Salas). El lunes en la noche terminamos los detalles y ayer llamé a cada uno de los directores del club", indicó Espina en conferencia de prensa.

Asimismo, Espina se refirió a los objetivos del club para esta temporada y aseveró que el título no deberá ser una urgencia para él y su comando técnico. "Mario no tiene la urgencia de ser campeón en 2019. Tiene que armar un buen plantel y queremos hacer las cosas con seriedad. Le tenemos que dar tranquilidad al mejor técnico del fútbol chileno", agregó.

"A Sporting (Cristal) le dolió la salida de Mario, pero lo consideran justo dentro del fútbol", finalizó el directivo de Colo Colo.

