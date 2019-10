Diego Maradona y el día que le cantó 'Las Mañanitas' a Ramón Mifflin por sus 40 años | VIDEO

Diego Maradona, para muchos el mejor futbolista de la historia, está de cumpleaños. El argentino, excampeón del mundo, es amigo de muchas personas en todo el mundo, uno de ellos el exfutbolista de la selección peruana, Ramón Mifflin, quien contó una anécdota acerca del 'Diez' en entrevista a Gol Perú.

“Diego Maradona llegó a San Francisco con el Nápoli. Jugó en San José California y en Los Ángeles. Yo en ese entonces vivía en San Francisco y me dio la alegría y el lujo que cuando cumplí 40 años mi esposa me hizo una sorpresa. Diego llegó a mi casa con mariachis, con Bertoni que también jugaba en Nápoli y tres jugadores más y me cantaron ‘Las Mañanitas’”, mencionó.

Ramón Mifflin, actual comentarista de los partidos de la Liga 1, se mostró contento por el presente de Diego Maradona como técnico de Gimnasia: "Una admiración eterna para él. Estoy contento que ahora está dirigiendo en Gimnasia. Nada es suficiente para pagar todas las alegrías que nos regaló en el campo de juego”.

Ramón Mifflin no solo tiene amistad con Diego Maradona, hace algunos días también envió saludos a Pelé, con quien jugó en Santos y en el desaparecido equipo estadounidense Cosmos.

