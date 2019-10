Diego Maradona y el día que denunció haber tomado un 'café veloz' para ganarle a Australia en 1993 [VIDEO]

Diego Maradona no tuvo una buena relación con el expresidente de la AFA, Julio Grondona. En una entrevista en 2011, el 'Pelusa' respondió unas polémicas declaraciones del que fuera el mandamás del fútbol argentina.

"Estoy viejo, pero sano. Hay otros que tienen la desgracia de no estar sanos y no por problemas naturales, sino por problemas creados", había dicho Julio Grondona haciendo referencia a los problemas que tuvo Diego Maradona con las drogas a lo largo de su vida.

El campeón del Mundo con Argentina en 1986 retrocedió a su época como jugador y recordó el partido que la 'Albiceleste' enfrentó a Australia por el repechaje a Mundial de 1994, donde ganaron con lo justo.

"Al café le ponían algo y por ahí corríamos más. Eso Grondona lo sabía. Para jugar con Australia te daban un café veloz", comentó en el programa 'El Show del Fútbol'.

"Ahora se come un juicio, ahora se come un juicio", expresó Diego Armando Maradona. "No puede hablar con tanta ligereza de un problema así", añadió.

"Grondona nos dijo que no había control antidoping. Al café le ponían algo y por ahí corrías más. Tenés que ser muy boludo si te hacen diez controles y el partido que se juega la clasificación no hay control. Y eso lo sabía Grondona", sentenció.