Diego Maradona tendría un cuarto hijo en Cuba según su abogado [VIDEO]

Todo sale a la luz. En los últimos días, se confirmó que Diego Maradona tenía tres hijos en Cuba y que a pesar del tiempo trascurrido desde la fecha de su nacimiento, el campeón del mundo con la selección argentina iba a reconocerlos. Sin embargo, no serían los únicos, sino existe uno más.

El abogado del exjugador argentino, Matías Morla, lo confirmó en un programa radial del país de dicho país. "Hay uno (más) seguro, con apariencia física similar", comentó en el programa 'Intrusos' y dijo vive en Varadero y que tendría entre 18 y 20 años.

#Flash [HOY] en @telefenoticias Matías Morla reconoció la posibilidad de un cuarto hijo de Maradona en Cuba ADEMÁS La descarriada, informe especial ¡Te esperamos a las 20! pic.twitter.com/ZSXyAjA6n9 — Telefe Noticias (@telefenoticias) 11 de marzo de 2019

Y es que todo ocurrió cuando el abogado de Maradona conversaba con Javielito (uno de los tres hijos que aparecieron) y el joven que tenía un parecido con el actual técnico del Dorados de Sinaloa. "Estaba en un hotel con Javielito y cayó este chico, que me quería conocer, pero tuve un diálogo muy corto con él; Diego en ese caso me dijo que no conocía a la madre", agregó.

En caso de confirmarse la paternidad del ídolo argentino sobre el último joven mencionado, Maradona tendría 9 hijos: Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Joana, Lu, Javielito, Dieguito Fernando y el joven de Varadero.

