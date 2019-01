Diego Maradona seguirá siendo DT en Dorados luego de una semana ausente

Se queda. El Dorados de Sinaloa vivió más de una semana complicada cuando empezó parte de su pre temporada y su técnico Diego Maradona no aparecía. Y es que el ex jugador de la selección argentina no sabía cuál sería su futuro y siguió de vacaciones en su país.

Finalmente, a un día de iniciar los trabajos físicos en Sinaloa, el amigo y representante del 'Diez', Matías Morla, aseguró y confirmó la permanencia de Diego Maradona en Dorados por toda una temporada más.

Cabe recordar que el equipo dirigido por el 'Pelusa' llegó hasta la final dela liga de ascenso, pero no logró ascender a Primera División, por eso se pensó en que no continuaría a cargo del equipo para este 2019.

TAMBIÉN LEE