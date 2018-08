Diego Maradona se queja por no ser candidato como Ricardo Gareca a Selección Argentina

Diego Maradona, campeón del mundo en México 86, manifestó su malestar por no aparecer en ninguna de las listas de posibles candidatos para dirigir a la Selección Argentina. El también extécnico de la albiceleste para el Mundial Sudáfrica 2010 expresó su bronca por no ser tenido en cuenta, entre tantos como Ricardo Gareca.

Durante todo este tiempo han sido considerados entre como posibilidades para la Selección Argentina: Diego Simeone (Atlético de Madrid), Mauricio Pochettino (Tottemham), Marcelo Gallardo (River Plate), Matías Almeyda (ex Chivas), Jorge Almirón (Atletico Nacional), Gerardo Martino (Atlanta United) y Ricardo Gareca (ex Selección peruana).

Diego Maradona que dirigió en Sudáfrica 2010 arrancó su queja en el diario Olé: "Con respecto a la Selección Argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos"...Y lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros ex técnicos de la selección, pero no de mí. Pero bueno, éste es el periodismo deportivo que tenemos los argentinos".

Asimismo Maradona no habló del interinato de Scaloni, con la compañía de Aimar, para dirigir a la Selección Argentina en los próximos amistosos, sin embargo sí subrayó sus deseos de volver cuando sea: "De todas maneras yo tengo un contrati de 3 años , y el Dinamo Brest, club de la liga bielorrusa tiene mi palabra. Aunque yo por la Selección Argentina doy la vida".