Diego Maradona se postuló para dirigir al Manchester United: "Soy el hombre indicado"

Diego Maradona siempre es protagonista gracias a sus declaraciones. Esta vez, el argentino se postuló como candidato para dirigir nada menos que al Manchester United.

"El Manchester United supo ser mi equipo inglés favorito durante mucho tiempo, ellos tuvieron muchos grandes jugadores y un buen equipo bajo Alex Ferguson. Sin embargo, ahora tengo que elegir al Manchester City. Sé que no debe ser así, pero es por Sergio Agüero. No obstante, si el United necesita un entrenador, yo soy el hombre indicado", dijo Diego Maradona en una entrevista con 'FourFourTwo'.

El técnico argentino, que está muy cerca de renovar su contrato con el Dorados de Sinaloa de México, criticó a Paul Pogba por no esforzarse para mejorar su juego.

"Sé que venden muchas camisetas, pero también necesitan ganar trofeos y puedo hacer eso por ellos. Del Manchester United me gustaba Ander Herrera, pues creo que Paul Pogba no trabaja lo suficientemente duro. Jugué en Old Trafford y hay mucho ruido, tal como en La Bombonera", señaló.

