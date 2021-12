A más de un año sin Diego Maradona, el mundo del fútbol todavía tiene gratos recuerdos sobre uno de los mejores exponentes de este deporte en la historia. A días de los innumerables homenajes realizados el pasado 25 de noviembre, está circulando el testimonio de una persona muy cercana al astro: su masajista personal.

Se trata de Salvatore Carmando, hombre que acompañó al ‘Pelusa’ entre 1984 y 1991. Ambos se conocieron en Napoli, cuando el ‘Diez’ firmó contrato por el club de la Serie A. La relación entre ambos fue tan cercana y de tanta confianza que el crack se lo llevó al Mundial México 86, el torneo que ganó con la selección.

En un diálogo que publica el portal de Infobae, el masajista de 78 años repasó los mejores momentos que vivió al lado de Maradona. Desde el primer contacto en el vestuario de los napolitanos, pasando por anécdotas con la entidad sureña, la Albiceleste y la última comunicación que tuvieron en vida.

Salvatore Carmando, masajista personal de Maradona, le recordó en una entrevista. (Foto: Facebook)

“Nos hicimos amigos casi de inmediato. Fue en el primer día de concentración en la Toscana. Se acercó a la camilla, se quedó un rato viéndome trabajar y me dijo: ‘Serás mi único masajista’. No se dejó tocar por los demás. Para acostarse en la camilla esperó a que todos sus compañeros salieran del vestuario. Nos quedamos allí, solos y por horas. Así nació una relación personal, además de profesional”, recordó ‘Sasá’, como le decía de cariño Diego.

Enseguida, el amigo del campeón del mundo describió cómo es que el ex Boca Juniors revolucionó la ciudad. “A Diego lo tengo en mi corazón, nunca lo voy a olvidar. Con él viví siete años fabulosos. ¿Cómo se puede olvidar todo lo que hizo por Nápoles? Le regaló la felicidad a muchísimas personas y a un pueblo entero que estaba golpeado. Llegó Maradona y todo cambió”.

Diego Maradona y Salvatore Carmando estuvieron juntos entre 1984 y 1991. (Foto: Infobae)

Entonces, desde aquella relación, Maradona sorprendió a Carmando y le pidió que le acompañe a la Copa del Mundo de 1986. De aquella cita, además de que la pasó mal porque “llevaba diez días con diarrea”, accedió al pedido del ‘10′ y se quedó hasta el final. Entonces, la recompensa fue la mejor posible.

“Observé su gol contra Inglaterra por los cuartos de final en un costado de la cancha, porque no me dejaron estar en el banco de suplentes argentino. Pero esa fue mi suerte. De hecho, Diego vino a celebrar justo debajo de la tribuna de enfrente, donde yo estaba. Entendí de inmediato que había visto la hazaña más hermosa de la historia. Nos abrazamos y lloramos juntos”, expresó.

Salvatore Carmando y Diego Maradona hablaron por última vez el año pasado para el cumpleaños del 'Pelusa'. (Foto: Infobae)

La última llamada

Salvatore Carmando, que llamó a Maradona como “muy familiero” y lo recuerda como una persona “ayudó a mucha gente”, se contactó con él por última vez el año pasado. El italiano saludó al exfutbolista por su cumpleaños y se quedó con malas sensaciones por cómo le escuchó. De ahí es que siente que tiene una gran deuda con su amigo.

“Me llamó el 29 octubre del 2020 para saludarme por mi cumpleaños. Al día siguiente, yo lo llamé para felicitarlo por sus 60 años. No lo escuchaba bien. Fue la última vez que hablamos y esto me hace sentir terrible. Me quedé impactado”, manifestó. Y cerró así: “Con Diego tengo una cita en el cielo. Voy a ser su masajista también allí cuando me toque partir a mí”.