Diego Maradona presentó en Instagram a su segundo nieto

Diego Maradona vivió un fin de semana muy agitado. El 'Pelusa' no pudo asistir al matrimonio de su hija Dalma debido a que el Al Fujuirah, equipo al que entrena, tenía un partido importante en su lucha por el ascenso a la Primera División y el jeque, dueño del club, no autorizó su ausencia. Sin embargo, la ceremonia no fue el único acontecimiento trascendental en su familia.

A través de su cuenta de Instagram, Diego Maradona compartió y dio la bienvenida a su segundo nieto fruto de la relación de su hijo, Diego Jr. y Nunzia Pennino. El astro argentino se mostró muy entusiasmado por el nuevo integrante de su familia y recibió las felicitaciones de sus miles de seguidores.

El ex mundialista subió una foto junto al bebé con el mensaje: Les cuento que hoy nació mi nieto Diego Matías Maradona, pesó 3 kilos y medio, y es hermoso. Estoy muy feliz y me llena el corazón. Lo voy a disfrutar como no lo pude hacer con mi hijo Diego, escribió Diego Maradona.