Diego Maradona vuelve a ser noticia noticia. El astro de la selección argentina se ha convertido en disputa de las principales plataformas de películas que buscan llevar a la pantalla chica su vida o algunos capítulos de ella. Cuando Amazon Prime ha hecho un esfuerzo por realizar la biografía del ‘Pelusa’, que llevará el nombre de ‘Sueño Bendito'. En la otra vereda, Netflix anuncia el lanzamiento de un filme “E stata la mano de Dios” (Ha sido la mano de Dios) en claro homenaje al campeón del mundo del mundial de México 1986.

Esta película es obra del director italiano Pablo Sorrentino, natural de Nápoles, y creador de trabajos como The Young Pope y The New Pope. “Estoy entusiasmado con la idea de volver a filmar en su ciudad, exactamente veinte años después de mi primera película. ‘Ha sido la mano de Dios’ representa por primera vez en mi carrera una película íntima y personal. Un ejercicio de formación alegre y doloroso”, contó el cineasta ganador del Oscar a mejor película extranjera por La grande bellezza (2013) e hincha de Diego Maradona.

Pero el problema no solo sería para Netflix, sino también para la productora The Apartment, encargada de rodar este proyecto. “Diego Maradona no autorizó el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada”, escribió Matías Morla, abogado del ex futbolista., quien añadió que Netflix no ha pedido a su cliente los derechos de su imagen, como sí lo ha hecho Amazon para su nuevo material.

DEMANDA DE ‘LA BRUJA’

Diego Maradona ya hizo un juicio por derechos de imagen en el 2017, donde logró que la empresa de videojuegos, Konami, llegaran a un acuerdo económico luego que la empresa utilizara en uno de sus juegos la imagen del jugador sin su autorización.

Pero la serie de Amazon, que autorizó Diego Maradona, también está sujeta a una demanda por parte de Claudia Villafañe, su expareja, quien presentó un amparo ante la Justicia argentina para frenar la emisión de esta producción debido a que el contenido deja mal expuesta a la madre de sus hijas y perjudica su imagen personal.

